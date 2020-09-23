Алтайская прокуратура организовала охоту на опасного медведя

В Республике Алтай застрелили медведя, терроризировавшего местных жителей. На животное они пожаловались в прокуратуру.

Медведь нападал на скот в селе Верх-Апшуяхта Шебалинского района региона. Получившая просьбу селян прокуратура обратилась в комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. В комитете согласовали отстрел опасного зверя.

По данным сайта республиканской прокуратуры, в организованной охоте приняли участие сотрудники природоохранного комитета и сельские охотники.

Фото: yandex.ru