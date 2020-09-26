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В Барнауле родители протестуют против дистанционного обучения

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Барнаул
14:17 26 Сентября 2020
образование, школа, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Барнауле родители протестуют против дистанционного обучения. Они планируют провести акцию и заявить о своем возмущении. Сейчас в Алтайском крае шесть школ закрыто, а ученики более 200 классов учатся дома. Причина - не коронавирус, а вспышка ОРВИ и гриппа в регионе.

«Это даже не дистанционное образование было, а разобщенное. Сейчас уже планируется в Алтайском крае проводить эксперимент. Уже закуплены компьютеры. Но родители никакого согласия на этот эксперимент над своими детьми не давали, во-первых. Во-вторых, цифровая образовательная среда – это не апробированные технологии», - рассказала «Вести Алтай» Ирина Ткаченко, участница инициативной группы.

Отметим, что цифровая образовательная среда в качестве эксперимента внедряется в 14 регионах страны. Она предполагает дополнительные возможности для учеников в части дистанционного образования.

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