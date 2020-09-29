В Алтайском крае отремонтируют 40 км трассы к соленым озерам

Росавтодор включил в план ремонта на 2021 год 40 км трассы Барнаул - Павловск - граница с республикой Казахстан. Будут восстановлены участки от Барнаула до села Шахи, а также на обходе Павловска. Кроме того, запланированы работы на двух участках в Мамонтовском районе, а также в Романовском районе, в случае выделения дополнительного финансирования. Сейчас только 20% автомагистрали соответствуют нормативам, отметили в Росавтодоре.

«Это тот минимум работ, которые рассчитываем начать в следующем году. Но если будет получено дополнительное финансирование, то и объемы капремонта будут увеличены», - сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Отметим, что трасса Барнаул - Павловск - граница с республикой Казахстан связывает Россию с Нур-Султаном (Астаной), а также ведет к соленым озерам Алтайского края