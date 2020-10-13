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Алтайский край ужесточает меры против распространения COVID-19

Главная Общество
Барнаул
09:38 13 Октября 2020
вирус, штаб, указ
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня губернатор Алтайского края утвердит новую редакцию указа, направленного на борьбу с распространением COVID-19. Ее необходимость вызвана взрывным ростом заболеваемости в регионе.

Необходимость ужесточения мер обсуждалась на заседании регионального оперативного штаба. Оно состоялось вчера.

«Заболеваемость внебольничной пневмонией в сравнении с обычным средним многолетним уровнем возросла в семь раз. В неделю сейчас фиксируется около 1 500 случаев», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края по итогам заседания.

С сегодняшнего дня лечением тяжелобольных коронавирусной инфекцией будет заниматься Федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле. Общее число коек в регионе, развернутых для пациентов с COVID-19, составляет около 3,5 тыс. В ходе заседания штаба губернатор Виктор Томенко также дал поручение подготовить проект решения о том, чтобы осенние школьные каникулы были увеличены на неделю и длились бы с 23 октября по 8 ноября. Предполагается и усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Согласно вчерашней сводке оперативного штаба, число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала эпидемии выросло до 15 338 человек.

Фото: министерство здравоохранения Алтайского края

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