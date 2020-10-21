Барнаульцы выбирают территории для благоустройства в 2021 году

В Барнауле началось голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках муниципальной программы нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году. Оно проходит онлайн.

Перечень объектов опубликован в системе голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края. Как отмечает официальный сайт Барнаула, каждый участник может проголосовать один раз, выбрав не более шести общественных территорий.

Всего предложен 41 вариант. К настоящему времени проголосовало более 1,7 тыс. человек. Пока больше всего голосов – 612 – набрал парк «Юбилейный», расположенный между ул. Гущина, Малахова, Речной 3-й, Чеглецова, Северо-Западной.

Голосование завершится 2 ноября. Затем общественная комиссия в течение трех дней подведет его итоги.

Фото: система голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края