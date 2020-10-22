В барнаульской больнице скопились тела погибших от COVID-19

В патологоанатомическом отделении КГБУЗ «Городская больница №12, г. Барнаул» скопились десятки тел погибших от коронавирусной инфекции. Чтобы решить проблему, региональные власти принимают меры.

Ранее на странице Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, снятое, по словам его автора, 17 октября. Он проходит мимо черных мешков с телами по подвальному помещению. Всего на видео можно насчитать, как минимум, 20 мешков.

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования во всех случаях, а также дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача. В такой ситуации неизбежной становится очередность проведения аутопсий. Следует также учитывать, что типовые проекты российских больниц рассчитаны на определенное количество камер для хранения доставленных на аутопсию тел и тел после проведенной аутопсии. В условиях пандемии коронавируса вынужденной мерой становится их временное хранение в условиях Горбольницы №12. Свою роль сыграли также отказы родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за закрытых ритуальных прощальных залов, а также карантинных мероприятий внутри семьи», - пояснили на официальном сайте Алтайского края.

По данным правительства региона, патологоанатомическим отделением для аутопсии умерших в Городской больнице №12 определено отделение КГБУЗ «Городская клиническая больница №11. Г. Барнаул», которое расположено поблизости. Для снижения нагрузки на это патологоанатомическое отделение объемы аутопсии временно перераспределены на другие отделения.

В сообщении правительства края указывается, что в 12-й больнице в этом месяце (данные на 20 октября) умерли 98 человек.

Фото: страница Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте»