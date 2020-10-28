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На Алтае ограничили плановую медицинскую помощь

Главная Общество
Барнаул
08:17 28 Октября 2020
вирус, больница, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае установлен новый порядок плановой медицинской помощи пациентов. Соответствующий приказ издало министерство здравоохранения региона.

«В соответствии с приказом временно приостановлено проведение плановой госпитализации пациентов…», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Исключения сделаны для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Как отмечается в сообщении, направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач в соответствии с состоянием пациента.

Кроме того, ограничена плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом звене, за исключением случаев, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. Ограничено и проведение плановой диспансеризации взрослого населения.

Меры введены в связи со значительным ростом числа заболевших COVID-19. По данным краевого оперативного штаба, за 26 октября в Алтайском крае было зарегистрировано 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 347.

Фото: сайт министерства здравоохранения Алтайского края

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