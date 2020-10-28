В Барнауле не хватает спецтранспорта для вывоза тел скончавшихся пациентов

Министерство здравоохранения Алтайского края вновь прокомментировало информацию в соцсетях о скоплении трупов в COVID-госпитале. Как сообщает «Общественное телевидение России», там признали такой факт и пояснили, что это произошло из-за дефицита специального транспорта.

По данным пресс-службы ведомства, задержка при вывозе трупов произошла в госпитале для лечения пациентов с COVID-19 на базе больницы №3 в Барнауле, но она «не превышает 10-15 часов». И это произошло не по вине медучреждения.

«Причина заключается в том, что для транспортировки умерших пациентов должны использовать только спецтранспорт. Данный вид услуги оказывают сторонние компании, они не справляются», - сказали в минздраве края.

В госпитале добавили, что тела умерших упакованы в специальные мешки и находятся в изолированном помещении. Главный врач этого медучреждения подчеркнул, что процесс вывоза трупов зависит не от его работников.

Напомним, что ранее большой резонанс вызвало видео в соцсетях из подвала другого COVID-госпиталя в Барнауле – на базе городской больницы №12. На кадрах видно много мешков, в которые упакованы умершие пациенты.

Тогда региональный минздрав пояснил, что все это произошло из-за нехватки патологоанатомов, а также в связи с тем, что тела умерших вовремя не забирают их родственники.

По сведениям оперштаба, за последние сутки в Алтайском крае выявили еще 214 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 18 347 человек, 726 пациентов умерли от осложнений.

Фото: сайт министерства здравоохранения Алтайского края