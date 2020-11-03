Глава Республики Алтай не уберегся от коронавируса

Число руководителей сибирских регионов, заразившихся коронавирусом, снова выросло. COVID-19 диагностирован у главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

О болезни руководителя субъекта федерации сообщил официальный сайт республики. По его данным, Олег Хорохордин перешел на дистанционный режим работы.

«Заболевание протекает бессимптомно, состояние удовлетворительное. В ближайшее время буду работать дистанционно. Правительство Республики Алтай, все министерства и ведомства работают в плановом режиме», – сообщил сам глава региона в социальных сетях.

В Горном Алтае за минувшие сутки выявлен 171 новый случай коронавирусной инфекции. Для сравнения, это немного меньше, чем в Новосибирской области (182). Но население Новосибирской области составляет 2,8 млн человек, а Республики Алтай – 0,2 млн человек.

Ранее сообщалось об уходе на самоизоляцию в связи с болезнью кемеровского губернатора Сергея Цивилева, иркутского – Игоря Кобзева, главы Хакасии – Валентина Коновалова. Также переболели коронавирусом губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, их омский коллега Александр Бурков.

Фото: официальный сайт Республики Алтай