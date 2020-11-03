3 ноября
Барнаул
погода -1 °C
80.57
 
€ 93.76
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Глава Республики Алтай не уберегся от коронавируса

Главная Общество
Барнаул
14:31 3 Ноября 2020
вирус, глава, режим
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число руководителей сибирских регионов, заразившихся коронавирусом, снова выросло. COVID-19 диагностирован у главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

О болезни руководителя субъекта федерации сообщил официальный сайт республики. По его данным, Олег Хорохордин перешел на дистанционный режим работы.

«Заболевание протекает бессимптомно, состояние удовлетворительное. В ближайшее время буду работать дистанционно. Правительство Республики Алтай, все министерства и ведомства работают  в плановом режиме», – сообщил сам глава региона в социальных сетях.

В Горном Алтае за минувшие сутки выявлен 171 новый случай коронавирусной инфекции. Для сравнения, это немного меньше, чем в Новосибирской области (182). Но население Новосибирской области составляет 2,8 млн человек, а Республики Алтай – 0,2 млн человек.  

Ранее сообщалось об уходе на самоизоляцию в связи с болезнью кемеровского губернатора Сергея Цивилева, иркутского – Игоря Кобзева, главы Хакасии – Валентина Коновалова. Также переболели коронавирусом губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Тува Шолбан Кара-оол, их омский коллега Александр Бурков.  

Фото: официальный сайт Республики Алтай

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Барнауле не хватает спецтранспорта для вывоза тел скончавшихся пациентов

В Барнауле не хватает спецтранспорта для вывоза тел скончавшихся пациентов

28 Октября 2020 г.
Проблема возникла в одной из городских больниц
Новости Барнаула: На Алтае ограничили плановую медицинскую помощь

На Алтае ограничили плановую медицинскую помощь

28 Октября 2020 г.
Приказ об этом издал краевой минздрав
Новости Барнаула: В барнаульской больнице скопились тела погибших от COVID-19

В барнаульской больнице скопились тела погибших от COVID-19

22 Октября 2020 г.
Власти региона объясняют это ростом нагрузки на персонал
Новости Барнаула: Барнаульцы выбирают территории для благоустройства в 2021 году

Барнаульцы выбирают территории для благоустройства в 2021 году

21 Октября 2020 г.
Пока лидирует парк «Юбилейный»
Новости Барнаула: Алтайский край ужесточает меры против распространения COVID-19

Алтайский край ужесточает меры против распространения COVID-19

13 Октября 2020 г.
Рост заболеваемости в регионе стал взрывным
Новости Барнаула: В Алтайском крае отремонтируют 40 км трассы к соленым озерам

В Алтайском крае отремонтируют 40 км трассы к соленым озерам

29 Сентября 2020 г.
Работы запланированы на 2021 год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Подростка подожгли на остановке в Барнауле

Подростка подожгли на остановке в Барнауле

29 Октября 2020 г.
Следователи возбудили уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru