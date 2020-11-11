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В Алтайском крае появится Центр управления регионом

Главная Общество
Барнаул
15:43 11 Ноября 2020
центр, управление, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Алтайского края для налаживания коммуникаций с населением создают Центр управления регионом. Предполагается, что новая структура начнет работу 20 ноября.

«Эта структура будет аккумулировать все предметные обращения, жалобы и сообщения граждан как размещенные в социальных сетях, так и направленные адресно через платформы обратной связи (до конца года они начнут работать в органах власти всех уровней)», - пояснил официальный сайт края.

Руководителем центра назначен Евгений Нечепуренко, ранее работавший начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. По данным властей региона, под руководством начальника управления с 2018 года действует система обратной связи с населением «Инцидент-менеджмент». В 2019 году с ее помощью была проведена работа с более чем 10 тыс. обращений граждан. С начала этого года таких обращений зарегистрировано уже около 28 тыс.

Фото: pixabay.com

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