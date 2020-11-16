Куклы помогут алтайским детям учить родной язык

В Республике Алтай детей будут учить алтайскому языку куклы. Это проект «Конгресса алтайского народа»

Как передает «Общественное телевидение России», самым сложным для авторов стала разработка механизма, который помещают внутрь кукол. Он позволяет прослушивать запись на алтайском языке несколько раз, если фраза оказалась для ребенка трудной. Озвучивает девушек в национальных костюмах восьмилетняя дочь разработчиков. Она говорит на родном языке без акцента.

«Словарный запас куклы варьируется от шести до 15 фраз. Это фразы, которые употребляются в обыденной речи. Это счет на алтайском, цвета, а также мы включаем и маленькие четверостишья, чтобы ребенок воспринимал на слух рифму», - рассказала автор проекта Чейнеш Сабина.

Проект получил субсидию из регионального бюджета в размере 150 тыс. руб. Куклы передадут в детские сады региона бесплатно.

Фото: «Общественное телевидение России»