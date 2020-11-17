«Народных мастеров» в Алтайском крае не прибавилось

В министерстве культуры Алтайского края решили в этом году не присуждать почетное звание «Народный мастер Алтайского края». На него претендовали семь человек.

Причиной такого решения стал тот факт, что ни один из претендентов в полной мере не соответствует тем критериям, которым должен отвечать «народный мастер».

«Претенденты должны вести активную просветительскую деятельность, участвовать в различных выставках и фестивалях, а также передавать свои знания ученикам», - напомнил официальный сайт региона.

По данным краевых властей, в этом году на почетное звание претендовали семь мастеров из Алтайского, Павловского, Родинского, Тюменцевского районов, Бийска, а также бывший житель региона, ныне проживающий в Калининградской области. Они представили изделия, выполненные в техниках резьбы по дереву, макетирования, витража, керамики.

Закон «О почетном звании Алтайского края «Народный мастер Алтайского края» был принят в 2009 году. Обладателями звания, присвоение которого сопровождается премией в 50 тыс. руб., являются уже 32 жителя Алтая. Ежегодно почетное звание может присваиваться не более пяти кандидатам.

Фото: официальный сайт Алтайского края