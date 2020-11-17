17 ноября
Барнаул
погода -6 °C
76.25
 
€ 90.39
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

«Народных мастеров» в Алтайском крае не прибавилось

Главная Общество
Барнаул
15:26 17 Ноября 2020
мастер, звание, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В министерстве культуры Алтайского края решили в этом году не присуждать почетное звание «Народный мастер Алтайского края». На него претендовали семь человек.

Причиной такого решения стал тот факт, что ни один из претендентов в полной мере не соответствует тем критериям, которым должен отвечать «народный мастер».

«Претенденты должны вести активную просветительскую деятельность, участвовать в различных выставках и фестивалях, а также передавать свои знания ученикам», - напомнил официальный сайт региона.

По данным краевых властей, в этом году на почетное звание претендовали семь мастеров из Алтайского, Павловского, Родинского, Тюменцевского районов, Бийска, а также бывший житель региона, ныне проживающий в Калининградской области. Они представили изделия, выполненные в техниках резьбы по дереву, макетирования, витража, керамики.

Закон «О почетном звании Алтайского края «Народный мастер Алтайского края» был принят в 2009 году. Обладателями звания, присвоение которого сопровождается премией в 50 тыс. руб., являются уже 32 жителя Алтая. Ежегодно почетное звание может присваиваться не более пяти кандидатам.

Фото: официальный сайт Алтайского края

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Куклы помогут алтайским детям учить родной язык

Куклы помогут алтайским детям учить родной язык

16 Ноября 2020 г.
Каждая кукла может произносить от шести до 15 фраз
Новости Барнаула: В Алтайском крае появится Центр управления регионом

В Алтайском крае появится Центр управления регионом

11 Ноября 2020 г.
Новая структура займется работой с обращением граждан
Новости Барнаула: На Алтае коронавирус обнаружили у привитых от него медиков

На Алтае коронавирус обнаружили у привитых от него медиков

11 Ноября 2020 г.
В крае зарегистрировали три таких случая
Новости Барнаула: Глава Республики Алтай не уберегся от коронавируса

Глава Республики Алтай не уберегся от коронавируса

3 Ноября 2020 г.
Заболевание протекает бессимптомно
Новости Барнаула: В Барнауле не хватает спецтранспорта для вывоза тел скончавшихся пациентов

В Барнауле не хватает спецтранспорта для вывоза тел скончавшихся пациентов

28 Октября 2020 г.
Проблема возникла в одной из городских больниц
Новости Барнаула: На Алтае ограничили плановую медицинскую помощь

На Алтае ограничили плановую медицинскую помощь

28 Октября 2020 г.
Приказ об этом издал краевой минздрав
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Алтайского эколога и московского бизнесмена задержали с оружием рядом с нацпарком

Алтайского эколога и московского бизнесмена задержали с оружием рядом с нацпарком

17 Ноября 2020 г.
Группу охотников заметили на расстоянии выстрела от стада краснокнижных аргали
Новости Барнаула: В Барнауле приступили к крупному дорожному проекту

В Барнауле приступили к крупному дорожному проекту

12 Ноября 2020 г.
Новая дорога по Северному Власихинскому проезду появится к сентябрю 2021 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru