Туристам на Алтае предложат кочевой образ жизни

В особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае откроют кемпинг с юртами в традиции тюркских кочевников. Это проект турфирмы «Арго».

«Это совершенно новый для региона турпродукт с погружением в историческую ретроспективу - турист сможет пожить в «домах», подобных тем, в которых многие столетия жили тюрки-кочевники», - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности.

Как рассказала информагентству директор турфирмы Ирина Слесарева, экологическое и этническое жилье востребованы у туристов из европейской части России и иностранцев. Войлочные юрты для организации кемпинга планируется завозить из Киргизии.

Как писали Sibnovosti.ru, в селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия построят спортивный зал в виде традиционной бурятской юрты. Стоимость проекта составляет 36,5 млн руб.

Фото: open.kg