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Поджигателя часовни на Алтае ждет лечение

Главная Общество
Барнаул
13:48 24 Ноября 2020
пожар, суд, лечение
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителя Республики Алтай, который сжег известную далеко за пределами региона часовню, отправят на психиатрическое лечение. Решение об этом принял суд.

«Суд признал доказанным совершение Т. деяния, запрещенного уголовным законом, и назначил ему принудительную меру медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент произошел в ночь на 13 июня 2020 года. Тогда сгорела часовня в честь Архангела Михаила у горы Белухи. Часовня была возведена в 2006 году в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Ее построили на пожертвования спасателей и тех, чьи родственники погибли на Белухе. Часовня были изготовлена из кедра в селе Иогач. К месту строительства материал доставляли на вертолете.

Ущерб от пожара оценен в 1,9 млн руб. В июле в пресс-службе Горноалтайской епархии Русской православной церкви сообщили о начале восстановительных работ. 

Фото: сайт МВД России по Республике Алтай

 

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