Поджигателя часовни на Алтае ждет лечение

Жителя Республики Алтай, который сжег известную далеко за пределами региона часовню, отправят на психиатрическое лечение. Решение об этом принял суд.

«Суд признал доказанным совершение Т. деяния, запрещенного уголовным законом, и назначил ему принудительную меру медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент произошел в ночь на 13 июня 2020 года. Тогда сгорела часовня в честь Архангела Михаила у горы Белухи. Часовня была возведена в 2006 году в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Ее построили на пожертвования спасателей и тех, чьи родственники погибли на Белухе. Часовня были изготовлена из кедра в селе Иогач. К месту строительства материал доставляли на вертолете.

Ущерб от пожара оценен в 1,9 млн руб. В июле в пресс-службе Горноалтайской епархии Русской православной церкви сообщили о начале восстановительных работ.

Фото: сайт МВД России по Республике Алтай