В школьных столовых Барнаула нашли просроченные продукты

Барнаульская прокуратура выявила целый ряд нарушений при организации питания в городских школах. Итоги проведенной в сентябре-октябре проверки опубликованы на сайте прокуратуры Алтайского края.

«Допускается использование пищевой продукции от предыдущего приема пищи, используются пищевые продукты с истекшим сроком годности», - говорится, в частности, в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура не называет образовательные учреждения, где были выявлены нарушения. Но указывает, что их допустили работники АО «КШП-Глобус», которые занимаются организацией питания. Помимо прочего, в пресс-релизе отмечается, что в личных медицинских книжках отсутствуют некоторые результаты медицинских обследований и лабораторных исследований.

По данным прокуратуры, директорам школ и руководителю АО «КШП-Глобус» внесены представления, в отношении санитарного врача предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

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