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Горные бараны на Алтае удивили своим количеством

Главная Общество
Барнаул
13:46 4 Декабря 2020
парк, животные, численность
Автор: Sibnovosti.ru
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В национальном парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай завершился ежегодный подсчет алтайского горного барана (аргали). Экспедиция стартовала в начале ноября.

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, на этот раз зафиксировано 1 583 особи аргали. Это рекорд за все время существования «Сайлюгемского». Для сравнения, в 2014 году насчитывалось всего 525 этих животных, занесенных в Красную книгу России.

«В составе смешанных групп ученые впервые зафиксировали высокую численность самцов (из-за красивых массивных рогов именно они становятся главной целью браконьеров). Если еще несколько лет назад соотношение самцов и самок было на грани критичного, то сейчас ситуация заметно улучшилась. В среднем на 20-30 особей женского пола приходится шесть-восемь мужского. Этого соотношения вполне достаточно, чтобы весной все самки смогли принести  потомство», - отметили в минприроды.

В кластерах заповедника «Сайлюгем» и «Уландрык» в Горном Алтае обитает крупнейшая группировка аргали в России.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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