8 декабря
Барнаул
погода -13 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Алтайский край ждет сильные метели

Главная Общество
Барнаул
17:44 8 Декабря 2020
снегопад, мчс, синоптики
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Синоптики предупредили о сильных метелях в Алтайском крае. К ухудшению погоды готовятся в главном управлении МЧС по региону.

Согласно прогнозу, в крае возможны продолжительные метели при усилении ветра до 15-24 м/с. Это создает высокую вероятность возникновения заносов на дорогах.

«В готовность к реагированию приведены пожарно-спасательные подразделения, поисково-спасательный отряд, аэромобильная группировка … Начальники пожарно-спасательных отрядов в городах и районах организуют работу оперативных групп для контроля обстановки и оказания помощи гражданам при необходимости», - сообщили о принятых мерах в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Кроме того, в готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева.

Как писали Sibnovosti.ru, сильные метели обрушились на Алтайский край в марте этого года. Тогда в регионе пришлось на время закрыть 13 оживленных в обычное время трасс.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Горные бараны на Алтае удивили своим количеством

Горные бараны на Алтае удивили своим количеством

4 Декабря 2020 г.
Специалисты парка «Сайлюгемский» завершили подсчет аргали
Новости Барнаула: В школьных столовых Барнаула нашли просроченные продукты

В школьных столовых Барнаула нашли просроченные продукты

25 Ноября 2020 г.
Прокуратура подвела итоги проверки питания в образовательных организациях
Новости Барнаула: Поджигателя часовни на Алтае ждет лечение

Поджигателя часовни на Алтае ждет лечение

24 Ноября 2020 г.
Ущерб от пожара оценен в 1,9 млн рублей
Новости Барнаула: Туристам на Алтае предложат кочевой образ жизни

Туристам на Алтае предложат кочевой образ жизни

24 Ноября 2020 г.
В «Бирюзовой Катуни» создадут кемпинг с киргизскими юртами
Новости Барнаула: «Народных мастеров» в Алтайском крае не прибавилось

«Народных мастеров» в Алтайском крае не прибавилось

17 Ноября 2020 г.
В 2020 году звание решили не присуждать
Новости Барнаула: Куклы помогут алтайским детям учить родной язык

Куклы помогут алтайским детям учить родной язык

16 Ноября 2020 г.
Каждая кукла может произносить от шести до 15 фраз
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: СМИ: депутат в алтайском селе застрелил двух человек

СМИ: депутат в алтайском селе застрелил двух человек

7 Декабря 2020 г.
Трагедия произошла в селе Соузга
Новости Барнаула: Республиканский лицей в Горно-Алтайске может получить новое здание

Республиканский лицей в Горно-Алтайске может получить новое здание

4 Декабря 2020 г.
Проектно-сметную документацию на строительство подготовят в 2021 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru