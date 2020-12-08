Алтайский край ждет сильные метели

Синоптики предупредили о сильных метелях в Алтайском крае. К ухудшению погоды готовятся в главном управлении МЧС по региону.

Согласно прогнозу, в крае возможны продолжительные метели при усилении ветра до 15-24 м/с. Это создает высокую вероятность возникновения заносов на дорогах.

«В готовность к реагированию приведены пожарно-спасательные подразделения, поисково-спасательный отряд, аэромобильная группировка … Начальники пожарно-спасательных отрядов в городах и районах организуют работу оперативных групп для контроля обстановки и оказания помощи гражданам при необходимости», - сообщили о принятых мерах в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Кроме того, в готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева.

Как писали Sibnovosti.ru, сильные метели обрушились на Алтайский край в марте этого года. Тогда в регионе пришлось на время закрыть 13 оживленных в обычное время трасс.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю