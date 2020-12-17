Владимир Путин пообещал алтайскому главреду вакцинироваться от COVID-19

Владимир Путин еще не вакцинировался от коронавируса, но обязательно это сделает. Об этом президент сказал в ходе проходящей сейчас пресс-конференции.

Вопрос о вакцине задала главный редактор газеты «Змеиногорский вестник» из Алтайского края Людмила Кейбол. По словам главы государства, в настоящее время препарат поступает для определенных категорий граждан и до него очередь еще не дошла. Президент пообещал, что сделает прививку, как только это станет возможным.

По словам Владимира Путина, причин не вакцинироваться нет, а сама вакцина является безопасной. Массовая же вакцинация необходима для создания коллективного иммунитета.

Фото: сайт президента Российской Федерации