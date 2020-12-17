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Владимир Путин пообещал алтайскому главреду вакцинироваться от COVID-19

Главная Общество
Барнаул
17:15 17 Декабря 2020
президент, вакцинация, редактор
Автор: Sibnovosti.ru
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Владимир Путин еще не вакцинировался от коронавируса, но обязательно это сделает. Об этом президент сказал в ходе проходящей сейчас пресс-конференции.

Вопрос о вакцине задала главный редактор газеты «Змеиногорский вестник» из Алтайского края Людмила Кейбол. По словам главы государства, в настоящее время препарат поступает для определенных категорий граждан и до него очередь еще не дошла. Президент пообещал, что сделает прививку, как только это станет возможным.

По словам Владимира Путина, причин не вакцинироваться нет, а сама вакцина является безопасной. Массовая же вакцинация необходима для создания коллективного иммунитета.

Фото: сайт президента Российской Федерации

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