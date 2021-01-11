Дорожные службы в Барнауле работают в усиленном режиме из-за метели

Дорожные службы в Барнауле усилили работу из-за непогоды. В администрации города сообщили, что в связи с метелью к расчистке дорог ночью привлекали 149 автогрейдеров. Для сравнения в воскресенье в дневные часы в городе работала 61 единица техники. Для приведения магистралей в нормативное состояние власти привлекали наемные автогрейдеры – в общей сложности 47 машин. В зоне расчистки как центральные улицы Барнаула, так и дороги в пригороде. Магистрали посыпают песчано-соляной смесью, тротуары чистят спецтехникой со щетками.

При этом власти призывают автомобилистов в первый рабочий день года по возможности пересесть на общественный транспорт.