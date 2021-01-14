В Республике Алтай отметили рост числа туристов в новогодние праздники

Республику Алтай за минувшие новогодние праздники посетили 27,2 тыс. туристов. Это на треть больше, чем годом ранее.

«Такую повышенную динамику мы связываем с тем, что, во-первых, закрыты границы, во-вторых - на горнолыжном комплексе «Манжерок» открылась новая трасса - она привлекает туристов», - сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма региона.

Речь идет о данных за период с 30 декабря по 8 января. Годом ранее за эти дни в Горный Алтай приехала 21 тыс. человек. Как уточнили информагентству в ведомстве, собственно горнолыжный кластер региона на этот раз посетили 18,6 тыс. отдыхающих (в прошлом году – более 15 тыс.).

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2020 года на курорте «Манжерок» открыли самый длинный ленточный подъемник в России. Длина траволатора составляет 270 м. В час он может перевезти почти 2 тыс. человек.

Фото: сайт курорта «Манжерок»