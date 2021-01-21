Чага Байрам на Алтае назначен на 14 февраля

Народный праздник Чага Байрам в Республике Алтай в этом году будет праздноваться 14 февраля. Соответствующий приказ подписал глава региона Олег Хорохордин.

Чага Байрам – праздник встречи Нового года у алтайцев. Он не имеет фиксированной даты и вычисляется ежегодно по лунно-солнечному календарю.

«В этот день во всех муниципальных образованиях Республики Алтай проходят народные гулянья, праздничные концерты и спортивные состязания. В условиях распространения коронавирусной инфекции большинство мероприятий в этом году пройдет в дистанционном формате», - говорится в сообщении официального сайта Республики Алтай.

В Республике Тува в этом году Новый год по лунному календарю – Шагаа – встретят 12 февраля. Эту дату депутаты верховного хурала региона утвердили еще в начале декабря прошлого года.

Фото: официальный сайт Республики Алтай