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Чага Байрам на Алтае назначен на 14 февраля

Главная Общество
Барнаул
15:34 21 Января 2021
праздник, новый год, дата
Автор: Sibnovosti.ru
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Народный праздник Чага Байрам в Республике Алтай в этом году будет праздноваться 14 февраля. Соответствующий приказ подписал глава региона Олег Хорохордин.

Чага Байрам – праздник встречи Нового года у алтайцев. Он не имеет фиксированной даты и вычисляется ежегодно по лунно-солнечному календарю.

«В этот день во всех муниципальных образованиях Республики Алтай проходят народные гулянья, праздничные концерты и спортивные состязания. В условиях распространения коронавирусной инфекции большинство мероприятий в этом году пройдет в дистанционном формате», - говорится в сообщении официального сайта Республики Алтай.

В Республике Тува в этом году Новый год по лунному календарю – Шагаа – встретят 12 февраля. Эту дату депутаты верховного хурала региона утвердили еще в начале декабря прошлого года.  

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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