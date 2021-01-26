Nordwind откроет рейс Барнаул – Санкт-Петербург

Прямой авиарейс из Барнаула в Санкт-Петербург откроется в этом году. Полеты будет осуществлять компания Nordwind.

Первый вылет из барнаульского аэропорта назначен на 24 апреля. По данным официального сайта Алтайского края, на рейс авиакомпания поставила Boeing 737-800, рассчитанный на 189 пассажиров.

Частота полетов составит два раза в неделю. Из столицы Алтайского края самолет будет отправляться утром по средам и субботам. В сообщении со ссылкой на аэропорт Барнаула им. Германа Титова уточняется, что стоимость билетов в одну сторону составит от 6,2 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце декабря 2020 года авиаперевозчик UVT-Aеrо анонсировал новую полетную программу с января 2021 года. В числе новых рейсов Красноярск - Барнаул.

Фото: сайт международного аэропорта Барнаул им. Германа Титова