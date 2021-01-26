На Алтае решили восстановить численность сокола-балобана

В этом году в национальном парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай стартует долгосрочная программа по восстановлению численности сокола-балобана. Его популяция заметно сократилась в результате браконьерской охоты.

Программу парк реализует совместно с барнаульским питомником редких птиц «Алтай Фалькон», алтайской краевой общественной организацией помощи диким животным «Ноев ковчег», компанией «Царская псовая охота». Поддержку ей окажут Росприроднадзор, Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Алтайский государственный университет.

«Численность популяции была подорвана деятельностью браконьеров. Сейчас прессинг уменьшился. Считаем, настало благоприятное время для восстановления численности балобана. Питомник «Алтай Фалькон» будет поставлять разновозрастных особей: птенцов, которые будут подсажены в дикие гнезда к приемным родителям, и взрослых птиц, прошедших предварительную адаптацию в облеточных вольерах», - рассказал сайту нацпарка директор «Сайлюгемского» Денис Маликов.

Птенцов и взрослых соколов, выращенных в питомнике, будут выпускать на территории Республики Алтай. Ранее питомник выпускал редких птиц только на территории Алтайского края.

Как писали Sibnovosti.ru, весной прошлого года ученые завершили учеты снежного барса (ирбиса) в Республике Алтай. Она насчитали более 20 этих редких животных. Специалисты обследовали территорию национального парка «Сайлюгемский», а также Курайский и Южно-Чуйский хребты.

Фото: Игорь Чупин/сайт ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»