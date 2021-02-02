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В Алтайском крае умер экс-министр сельского хозяйства России

Главная Общество
Барнаул
12:05 2 Февраля 2021
министр, законодательное собрание, председатель
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае на 82-м году жизни скончался Александр Назарчук. Об этом сообщили в законодательном собрании региона.

«На посту председателя краевого парламента трех созывов внес огромный вклад в развитие регионального законодательства, выстраивание новых форм депутатской деятельности, укрепление традиций парламентаризма», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте заксобрания.

Александр Назарчук являлся спикером заксобрания (тогда – краевого совета) с 1996 по 2008 год. В Алтайский край уроженец села Романово вернулся после того, как около двух лет проработал министром сельского хозяйства России.

Об обстоятельствах смерти Александра Назарчука в пресс-релизе заксобрания ничего не говорится. По данным «Российской газеты», экс-министр скончался в своем доме в селе Солнечном Первомайского района, а следственное управление СКР проводит доследственную проверку обстоятельств его смерти.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре 2020 года в возрасте 85 лет скончался первый президент Республики Бурятия Леонид Потапов.

Фото: сайт законодательного собрания Алтайского края

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