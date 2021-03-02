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Гейзерное озеро на Алтае берут под охрану

Главная Общество
Барнаул
13:52 2 Марта 2021
озеро, охрана, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Гейзерное озеро в Республике Алтай станет особо охраняемой природной территорией регионального значения. Соответствующие документы готовятся в правительстве республики.

Вопрос обсудили в госсобрании – эл курултае республики на заседании профильной рабочей группы. С предложением придать Гейзерному озеру статус памятника природы выступила президент Ассоциации туристических организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

«В последнее время озеро стало магнитом притяжения для гостей региона, а это серьезная антропогенная нагрузка на памятник природы. Но при этом оно не защищено нормами республиканского значения», - говорится в ее письме, которое цитирует сайт регионального парламента.

Озеро диаметром около 30 м расположено у села Акташ Улаганского района. За цвет воды его называют Голубым озером. Возможно, оно образовалось из-за землетрясения 2003 года, так как до этого местные жители не знали о его существовании.

В ходе заседания заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Горного Алтая Евгений Мунатов сообщил, что ведомство уже готовит документы для придания нового статуса Гейзерному озеру.

Как писали Sibnovosti.ru, в ходе ремонта автомобильной дороги Акташ – Улаган в Республике Алтай на одном из участков построят альтернативный проезд. Это будет сделано для того, чтобы не повредить Красные ворота – известный памятник природы.

Фото: сайт госсобрания – эл курултая Республики Алтай

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