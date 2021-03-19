Для пожилых жителей Алтайского края заканчивается самоизоляция

С 21 марта в Алтайском крае отменяется «антиковидный» режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Он действовал в регионе почти год.

Об отмене ограничения говорится в изменениях, внесенных губернатором Виктором Томенко в указ, изданный 31 марта 2020 года.

«С 1 апреля текущего года Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65 плюс или страдающим хроническими заболеваниями», - отмечается в сообщении официального сайта региона.

По данным краевого правительства, ранее руководители различных учреждений не раз обращались с просьбами разрешить пожилым специалистам выйти на работу.

В Алтайском крае также полностью снимаются временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.

С начала пандемии коронавируса в Алтайском крае зарегистрировано более 45,7 тыс. случаев заболевания. Скончались 2 544 пациента.

Фото: сайт министерства здравоохранения Алтайского края