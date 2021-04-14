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Партия «Новые люди» в Барнауле поддержит киберспортсменов и проект помощи детям с ограниченными возможностями

Главная Общество
Барнаул
10:00 14 Апреля 2021
партии, конкурс, проекты, поддержка, благотворительность
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Накануне в Барнауле прошёл финал «Марафона идей». Проект, который организовала партия «Новые люди», заключался в том, что каждый житель России мог поделиться своими предложениями по улучшению жизни. Лучшие инициативы партия поддержала рублем.

«Суть «Марафона идей» – собрать идеи неравнодушных жителей вместе со способами их решения. Затем лучшие практики можно тиражировать на другие регионы, – рассказывает координатор партии «Новые люди» в СФО и председатель жюри конкурса «Марафон идей» Алексей Рвачев.

Партия «Новые люди» в Барнауле поддержит киберспортсменов и проект помощи детям с ограниченными возможностями

Из Алтайского края и Республики Алтай поступило 113 предложений, из которых в финал вышли 10. Авторы лучших проектов претендовали на главный приз в 300 тысяч рублей. В итоге жюри решило разделить его между тремя участниками, каждый из которых получил по 100 тысяч.

Руководитель центра «Рождество» для детей с ментальными нарушениями Алика Зайцева направит полученные деньги на свой проект по социализации ребят с ограниченными возможностями.

Партия «Новые люди» в Барнауле поддержит киберспортсменов и проект помощи детям с ограниченными возможностями

«Таких ребятишек в Барнауле много. При этом у нас очень мало мест, где особенные дети могут проходить свою социализацию и получать помощь», – делится победительница «Марафона идей».

Ещё один победивший проект связан с переработкой отходов. Его автор Екатерина Тертешникова давно занимается этой проблемой и хочет вывести работу на принципиально иной уровень.

«В Барнауле есть сетки для пластика, контейнеры для нескольких видов вторсырье и множество переработчиков, которые находятся в абсолютно разных местах. Нам не хватает одной точки, куда можно было бы привезти весь перерабатываемый мусор», – рассказала Екатерина Тертешникова.

Третьим победителем «Марафона идей» стала руководитель федерации киберспорта из Горно-Алтайска Ольга Филимонова. Она направит выигранные деньги на оборудование спортивной площадки возле компьютерного клуба.

«Наш киберспортивный клуб – точка притяжения молодежи. Ежегодное количество уникальных посетителей в возрасте 18-25 лет – 2500 человек. Это почти 20% мужского населения города. Создание комплекса позволит нам проводить комбинированные турниры со сдачей норм ГТО в рамках популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи.  При этом доступ к комплексу будет свободным для всех жителей города Горно-Алтайска», – говорит Ольга Филимонова.

Партия «Новые люди» в Барнауле поддержит киберспортсменов и проект помощи детям с ограниченными возможностями

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Максим Товолошкин отметил, что сотрудничество продолжится со всеми финалистами «Марафона идей».

«Мы обнаружили очень много достойных проектов, которым хотим помочь в реализации. Наша партия и члены нашего жюри готовы содействовать инициативам неравнодушных людей», – подчёркивает Максим Товолошкин.

Лучшие предложения алтайцев войдут в программу, с которой Новые люди пойдут на выборы в Госдуму в сентябре этого года.

Партия «Новые люди» в Барнауле поддержит киберспортсменов и проект помощи детям с ограниченными возможностями

Фото: партия «Новые люди»
По материалам партии «Новые люди»

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