Подъем воды в реке угрожает алтайскому городу

Жителей алтайского города Алейска предупредили о возможных подтоплениях. Уровень воды в реке Алей продолжает расти.

«По данным синоптиков в ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровней воды в реке Алей в районе города Алейск, возможно достижение опасной отметки, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Алейск с населением почти 30 тыс. человек расположен в центральной части региона.

Вчера в связи с подъемом уровня воды министерство транспорта Алтайского края объявило о перекрытии двух автомобильных дорог в регионе. Так, на трассе Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское оказались подтоплены подходы к мосту через реку Ануй. Остановлено и движение транспорта на участке дороги Алейск - Безголосово - автодорога К-13.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю