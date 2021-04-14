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Подъем воды в реке угрожает алтайскому городу

Главная Общество
Барнаул
10:10 14 Апреля 2021
подтопление, река, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителей алтайского города Алейска предупредили о возможных подтоплениях. Уровень воды в реке Алей продолжает расти.

«По данным синоптиков в ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровней воды в реке Алей в районе города Алейск, возможно достижение опасной отметки, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Алейск с населением почти 30 тыс. человек расположен в центральной части региона.

Вчера в связи с подъемом уровня воды министерство транспорта Алтайского края объявило о перекрытии двух автомобильных дорог в регионе. Так, на трассе Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское оказались подтоплены подходы к мосту через реку Ануй. Остановлено и движение транспорта на участке дороги Алейск - Безголосово - автодорога К-13.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

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