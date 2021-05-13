Маралы «Алтайского» пережили тяжелую зимовку

Специалисты не исключают некоторое сокращение численности маралов на территории государственного природного биосферного заповедника «Алтайский». Причиной они называют две малоснежные зимы подряд.

В заповеднике, расположенном на территории Республики Алтай, завершается ежегодный весенний учет медведей и маралов. К настоящему времени зафиксированы выходы на двух учетных участках по 24 марала одновременно. У животных началась весенняя линька.

«Из-за тяжелой зимовки по северному побережью Телецкого озера наблюдалась гибель молодых животных. Обнаружены и останки маралов, добытых волками», - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в хозяйствах Республики Алтай было срезано 23,3 тыс. пар пантов маралов. Рекордный вес пантов оказался в племенном заводе «Теньгинский» - 19,8 кг.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ