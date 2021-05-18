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В Барнауле партия «Новые люди» предложила направить больше средств на благоустройство

Главная Общество
Барнаул
09:30 18 Мая 2021
регион, благоустройство, партии, политика
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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и кандидат в депутаты Госдумы, «народный мэр» Сардана Авксентьева вчера завершили рабочую поездку в Барнаул. Здесь они посетили Нагорный парк, пообщались с блогерами и урбанистами, а также провели круглый стол по проблемам благоустройства. Алексей Нечаев подчеркнул, что у Барнаула огромный потенциал в этой сфере.

«Барнаул хорош тем, что здесь нет точечной застройки в таком объеме, как в других городах. Можно развивать городское пространство правильно, создавать больше общественных пространств и парков. На это нужна политическая воля и нужны деньги», — отметил Алексей Нечаев.

В Барнауле партия «Новые люди» предложила направить больше средств на благоустройство

Именно нехватка денег стала дежурным ответом местных властей на любое предложение по благоустройству. Новые люди выступают за сохранение налогов, которые сейчас уходят в федеральный центр, в регионах. В этом случае у муниципалитетов появятся не только полномочия, но и средства для развития городов и сёл.

По словам Алексея Нечаева, у Барнаула также виден туристический потенциал. Следует уделить внимание памятникам архитектуры, которые пока еще удалось сохранить в городе. При должном финансировании городские трамваи можно заменить на современные или создать на основе проложенных путей легкое метро. Тогда здесь появятся новые туристические маршруты по историческому центру. Лидер Новых людей отметил, что властям города и жителям необходимо начать прямой диалог, чтобы обсуждать, на что следует тратить средства.

В Барнауле партия «Новые люди» предложила направить больше средств на благоустройство

Сардана Авксентьева добавила, что предложения жителей Алтайского края обязательно войдут в программу партии. В частности, барнаульские архитекторы затронули тему общественных слушаний. Сейчас они носят лишь рекомендательный характер — и в итоге не помогают защитить памятники архитектуры или зелёные зоны от застройки.

«Я считаю, это неправильно. Публичные слушания — это маленький референдум. Только надо сделать так, чтобы они были должным образом организованы. Чтоб это не были люди, нанятые застройщиком или кем-то другим. Необходимо придать слушаниям юридическую силу и проводить их по всем правилам», — сказала Сардана Авксентьева.

В Барнауле партия «Новые люди» предложила направить больше средств на благоустройство

Она также призвала всех жителей Алтайского края проявить гражданскую позицию и прийти на выборы.

«У нас чаще всего выборы проходят при низкой явке. Из года в год голосуют одни и те же люди — а в итоге мы имеем примерно один и тот же результат. Нужно пытаться повлиять на избирательный процесс. Проще всего жаловаться в соцсетях, но эффективнее будет выражать свое отношение ко всему на избирательном участке», — заключила Сардана Авксентьева. 

В Барнауле партия «Новые люди» предложила направить больше средств на благоустройство

Фото: партия «Новые люди»

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