Соколов-балобанов выпустили в «Предгорье Алтая»

В природном парке «Предгорье Алтая» выпустили в дикую природу 14 соколов-балобанов. Перед этим птицам набили татуировки «SOS 22», передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Соколы нуждаются в особой защите, поскольку их отлавливают браконьеры. Они охотятся за редкой птицей и используют ее в соколиной охоте. Цена на черном рынке доходит до $20 тыс.

Еще перед выпуском соколы прошли облетную спецподготовку. Птицы появились в питомнике, а их родителей изъяли у браконьеров. Птенцы практически не контактировали с человеком. Чтобы соколы смогли самостоятельно добывать себе пищу в дикой природе, их кормили только живым кормом.

«Мы отбирали действительно лучшие особи, особенно самочек, потому что на территории Республики Алтай орнитологами были проведены исследования. Там за последние несколько лет они обнаружили, что не хватает самочек. И поэтому мы выпускали в тех местах, где существует такая реальная потенциальная возможность создать им в дальнейшем семейные пары», - рассказала ОТР член рабочей группы проекта по реинтродукции сокола-балобана Кристина Карамышина.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максима Катернюка, незаконная добыча велась 20 лет, но сейчас ситуация исправляется. Сейчас в питомнике живут 150 соколов.

Фото: «Общественное телевидение России»