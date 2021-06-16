Началась перепись населения в труднодоступных районах Алтая

Всероссийская перепись населения стартовала на труднодоступных территориях Республики Алтай. В июне ее планируется провести в 19 населенных пунктах, стоянках и кордонах.

Перепись проходит в Турочакском и Улаганском районах. Согласно предыдущему подсчету, проведенному в 2010 году, в этих 19 населенных пунктах тогда проживало 1,7 тыс. человек.

«Отдаленные и труднодоступные населенные пункты региона расположены на значительном расстоянии как друг от друга, так и от районного центра, с отсутствием регулярного транспортного сообщения и связи, со сложными метеоусловиями. Некоторые поселки находятся в тайге, где встречаются медведи, змеи и другие дикие животные» - говорится о трудностях проведения переписи на официальном сайте Республики Алтай.

Напомним, что изначально перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но ее перенесли в связи с пандемией.

Фото: официальный сайт Республики Алтай