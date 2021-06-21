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Тепловоз сбил машину на переезде в Алтайском крае

Главная Общество
Барнаул
10:14 21 Июня 2021
прокуратура, автомобиль, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшее воскресенье в Алтайском крае маневровый тепловоз сбил легковой автомобиль. Инцидент, приведший к человеческим жертвам, произошел на регулируемом железнодорожном переезде перегона Зональный-Чемровка.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в автомобиле Chevrolet Lacetti находились двое взрослых и два ребенка. Взрослые погибли, а дети были госпитализированы.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля при исправной переездной сигнализации попытался проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора», - отметили в надзорном ведомстве, которое ведет проверку обстоятельств происшедшего.

Согласно сообщению пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновение предотвратить не удалось.

18 мая в Новосибирской области на перегоне Бердск – Сеятель электропоезд насмерть сбил двух детей. Они переходили железнодорожные пути к остановке общественного транспорта «Поселок Кировский».

Фото: Красноярская железная дорога

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