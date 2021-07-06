На Алтае COVID-19 вновь сорвал Эл Ойын

Праздник алтайского народа Эл Ойын в Республике Алтай вновь перенесли. И вновь из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ситуацию с распространением COVID-19 в регионе обсудили на очередном заседании республиканского штаба. Оно состоялось 5 июля.

«К главе региона поступает множество обращений от депутатского корпуса, общественности, жителей с просьбой перенести проведение праздника из-за сложной эпидситуации по коронавирусу. Поэтому принято решение о переносе праздника Эл Ойын на более поздний срок, предварительно, на вторую половину августа текущего года», – сказал первый вице-премьер Эжер Ялбаков (цитата по официальному сайту Республики Алтай).

Как писали Sibnovosti.ru, Эл Ойын проводится раз в два года. В 2018 году праздник состоялся в урочище Межелик Улаганского района региона. В конце января 2020 года глава республики Олег Хорохордин подписал распоряжение о проведении Эл Ойына в урочище Ойбок Усть-Канского района, но позднее праздник перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Планировалось провести его 16-19 июля.

Но эпидемиологическая ситуация в Горном Алтае ухудшается. Как сообщили на заседании оперативного штаба, по итогам прошлой недели заболели 315 человек, что на 34% больше, чем за предыдущие семь дней. При этом и. о. вице-премьера Динара Култуева отметила, что большинство работодателей проигнорировали рекомендацию оперативного штаба перевести на «удаленку» 30% сотрудников.

Фото: сайт министерства культуры Республики Алтай