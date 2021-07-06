В Республике Алтай установили памятник ее первому руководителю

В Горно-Алтайске открыли памятник Валерию Чаптынову. Он возглавлял Республику Алтай на «переломе эпох», с 1990 по 1997 годы.

Памятник установлен в Центральном сквере. Его автор - молодой скульптор Арчын Баданов. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил, что Валерий Чаптынов отдал «все свои силы работе на становление государственности региона». 3 июля Республика Алтай отметила свое 30-летие.

По данным официального портала Горно-Алтайска, участников церемонии приветствовала вдова Валерия Чаптынова – Антонина Иосифовна. На открытии памятника присутствовал также Лев Коршунов, работавший губернатором соседнего Алтайского края в 1994-1996 годах.

Валерий Чаптынов умер в 1997 году. В прошлом году в Республике Алтай отметили его 75-летие. По словам главы региона, осенью этого года музей Валерия Чаптынова будет открыт в его родном селе Верх-Апшуяхта Шебалинского района.

Фото: официальный портал Горно-Алтайска