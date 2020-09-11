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«Динамо-Барнаул» пропустило четыре безответных мяча в Челябинске

Главная Спорт
Барнаул
15:03 11 Сентября 2020
футбол, матч, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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В очередном матче первенства Профессиональной футбольной лиги «Динамо-Барнаул» играло в Челябинске против одноименной команды. Матч закончился разгромом гостей.

В первом тайме «Челябинск» повел в счете после углового удара. Никита Печенкин, которого никто не держал в штрафной площади, точно ударил головой. В начале второго тайма Марат Шайморданов забил со штрафного, после чего, по словам главного тренера «Динамо-Барнаул» Александра Суровцева, сибирская команда «поплыла». Еще два гола челябинцы забили в конце матча при полном попустительстве защиты динамовцев. Итоговый счет – 0:4.

После этого поражения «Динамо-Барнаул» оказалось на девятом месте (из 15) в турнирной таблице четвертой группы с семью очками. Ранее стало известно, что «Динамо-Барнаул» и «Новосибирска» перенесли свои матчи друг с другом. Игра в Барнауле пройдет 29 сентября (вместо 1 ноября), в Новосибирске 2 ноября (вместо 7 ноября).

Фото: сайт футбольного клуба «Динамо-Барнаул»

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