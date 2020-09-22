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«Динамо-Барнаул» нанесло первое поражение «КамАЗу» в первенстве ПФЛ

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Барнаул
12:47 22 Сентября 2020
футбол, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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В четвертой группе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Динамо-Барнаул» затормозило победный ход лидера – «КамАЗа» из Набережных Челнов. Их игра в столице Алтайского края завершилась победой сибиряков со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Но сначала вратарь «Динамо-Барнаул» Богдан Карюкин спас свою команду после пенальти в исполнении Романа Янушковского. Вскоре вышедший на замену Виктор Липин успел на добивание в штрафной площади «КамАЗа» и открыл счет. Удвоил преимущество барнаульцев игрок гостей Георгий Бугулов. Прерывая прострел соперника, он срезал мяч в ворота собственной команды. Один мяч в уже добавленное время еще одним ударом с 11-метровой отметки отыграл Александр Гаглоев.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев отметил, что его команда построила игру на контратаках, и это принесло результат.

В другом матче дня «Новосибирск» сыграл на своем стадионе вничью с ижевским «Зенитом» 1:1. Дмитрий Бакай открыл счет на 33-й минуте и догнал Максима Житнева в списке лучших бомбардиров новосибирцев (у них по три мяча). Во втором тайме Денис Соболев провел ответный мяч. 

«КамАЗ» остался на вершине турнирной таблицы четвертой зоны ПФЛ с 18 очками. За ним расположились «Волга» (Ульяновск) и «Тюмень» с 16 очками, «Волна» (Нижегородская область) и «Новосибирск» - с 15. «Динамо-Барнаул» набрало 10 очков и поднялось на седьмое место.

Фото: youtube-канал футбольного клуба «Динамо-Барнаул»

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