Догребли до финала: российские спортсмены удачно выступают на Кубке мира в Барнауле

Все трое российских спортсменов вышли в финалы гонок второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в Барнауле.

Предварительные и полуфинальные заезды олимпийской квалификации завершились вчера к вечеру. По данный сайта соревнований, Наталья Подольская в байдарке-одиночке на дистанции 200 м вышла в финал с первого места квалификационного заезда. Светлана Черниговская в байдарке-одиночке выиграла полуфинал в гонке на 500 м.

В свою очередь, Илья Штокалов вышел в финал с третьего места полуфинала в каноэ-одиночке на дистанции 1 000 м. Он немного уступил гребцам из Венгрии и Колумбии.

Финальные старты начнутся сегодня в 14:00. Победители получат лицензии на участие в токийской Олимпиаде. Всего в Барнауле разыграют шесть таких лицензий.

Фото: Виталий Уланов/сайт этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ