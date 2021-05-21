21 мая
Барнаул
73.6
 
€ 89.77
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Догребли до финала: российские спортсмены удачно выступают на Кубке мира в Барнауле

Главная Спорт
Барнаул
12:24 21 Мая 2021
кубок, мира, олимпийские
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Все трое российских спортсменов вышли в финалы гонок второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в Барнауле.

Предварительные и полуфинальные заезды олимпийской квалификации завершились вчера к вечеру. По данный сайта соревнований, Наталья Подольская в байдарке-одиночке на дистанции 200 м вышла в финал с первого места квалификационного заезда. Светлана Черниговская в байдарке-одиночке выиграла полуфинал в гонке на 500 м.

В свою очередь, Илья Штокалов вышел в финал с третьего места полуфинала в каноэ-одиночке на дистанции 1 000 м. Он немного уступил гребцам из Венгрии и Колумбии.

Финальные старты начнутся сегодня в 14:00. Победители получат лицензии на участие в токийской Олимпиаде. Всего в Барнауле разыграют шесть таких лицензий.

Фото: Виталий Уланов/сайт этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Барнаул принимает лучших гребцов мира

Барнаул принимает лучших гребцов мира

19 Мая 2021 г.
20 мая в Алтайском крае стартует этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
Новости Барнаула: «Динамо-Барнаул» нанесло первое поражение «КамАЗу» в первенстве ПФЛ

«Динамо-Барнаул» нанесло первое поражение «КамАЗу» в первенстве ПФЛ

22 Сентября 2020 г.
Вратарь алтайской команды взял пенальти
Новости Барнаула: «Динамо-Барнаул» пропустило четыре безответных мяча в Челябинске

«Динамо-Барнаул» пропустило четыре безответных мяча в Челябинске

11 Сентября 2020 г.
Игры между алтайским и новосибирским клубами перенесены
Новости Барнаула: Диагноз COVID-19 у алтайского гимнаста не подтвердился

Диагноз COVID-19 у алтайского гимнаста не подтвердился

9 Апреля 2020 г.
Сергея Найдина должны выписать из подмосковной больницы
Новости Барнаула: У алтайского гимнаста диагностировали COVID-19

У алтайского гимнаста диагностировали COVID-19

4 Апреля 2020 г.
Сергей Найдин проходил тренировочные сборы в Новогорске
Новости Барнаула: Алтайский край признан самым футбольным регионом Сибири

Алтайский край признан самым футбольным регионом Сибири

11 Февраля 2020 г.
Рейтинг по пяти критериям составили РБК и Sport Connect
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В Барнауле партия «Новые люди» предложила направить больше средств на благоустройство

В Барнауле партия «Новые люди» предложила направить больше средств на благоустройство

18 Мая 2021 г.
Предложения жителей обязательно войдут в программу партии
Новости Барнаула: Жители Бийска сняли гейзер десятиметровой высоты

Жители Бийска сняли гейзер десятиметровой высоты

18 Мая 2021 г.
Прорыв произошел во время гидравлических испытаний
Новости Барнаула: Медики Республики Алтай пожаловались на низкие зарплаты

Медики Республики Алтай пожаловались на низкие зарплаты

19 Мая 2021 г.
Изменения в структуре зарплат не дали ожидаемого результата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru