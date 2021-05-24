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В Барнауле российские гребцы завоевали одну олимпийскую лицензию

Главная Спорт
Барнаул
09:46 24 Мая 2021
соревнования, олимпиада, лицензия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле завершился этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В последний день соревнований, 23 мая, спортсмены РФ завоевали три бронзовые медали.

Так, Артем Коровин и Алексей Шишкин заняли третье место в гонке байдарок-двоек на дистанции 1 км. Они пропустили вперед немецкий и шведский экипажи. В каноэ-двойках на дистанции 1 км также третье место у Захара Петрова и Кирилла Романова. Здесь в финале победили кубинцы. Наконец, по итогам гонки в смешанных парах на каноэ на 200 м «бронзу» получили Ирина Андреева и Дмитрий Шаров («золото» также у команды ФРГ).

Ранее Наталья Подольская победила на байдарке-одиночке на дистанции 200 м, а Захар Петров и Кирилл Романов - на каноэ-двойках на дистанции 500 м. Илья Штокалов стал вторым на каноэ-одиночке на дистанции 1 км. Третьи места в активе Артема Коровина и Алексея Шишкина, Светланы Черниговской, Ирины Андреевой.

На соревнованиях в Барнауле разыгрывалось шесть последних лицензий, дающих право выступать на Олимпийских играх в Токио. Одна из них досталась Наталье Подольской. Также по одной лицензии у Китая, Литвы, Португалии, Молдовы и Хорватии.

«Условия для проведения соревнований просто великолепные, а организаторы проделали колоссальную работу при подготовке. Все было организовано на высочайшем профессиональном уровне, спортсмены получали удовольствие от каждой минуты, проведенной здесь», - заявил на закрытии этапа вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко (цитата по официальному сайту Алтайского края).

Фото: сайт этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

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