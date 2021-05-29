Российские биатлонистов будут осваивать «Белокуриху Горную»

В этом году на тренировки в новом биатлонном центре в туркластере «Белокуриха Горная» приедут сборные Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. В следующем году здесь будут готовиться российские сборные.

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Глава СБР обратился к руководителю региона с просьбой решить вопрос с асфальтированием участка, соединяющего строящуюся дорогу и спортивный комплекс. Его протяженность составляет 600 м.

«Асфальтовое покрытие позволит даже в летнее время проводить на этом участке тренировки на лыжероллерах», - говорится о встрече в сообщении официального сайта Алтайского края.

Ранее Виктор Майгуров обсудил с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым перспективы развития учебно-тренировочного центра на Семинском перевале. В настоящее время там тренируются девушки группы тренера Евгения Куваева. А в августе на перевал приедет группа Юрия Каминского.

Фото: Антон Червяков/официальный сайт Алтайского края