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Российские биатлонистов будут осваивать «Белокуриху Горную»

Главная Спорт
Барнаул
17:23 29 Мая 2021
биатлон, трасса, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году на тренировки в новом биатлонном центре в туркластере «Белокуриха Горная» приедут сборные Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. В следующем году здесь будут готовиться российские сборные.

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Глава СБР обратился к руководителю региона с просьбой решить вопрос с асфальтированием участка, соединяющего строящуюся дорогу и спортивный комплекс. Его протяженность составляет 600 м.

«Асфальтовое покрытие позволит даже в летнее время проводить на этом участке тренировки на лыжероллерах», - говорится о встрече в сообщении официального сайта Алтайского края.

Ранее Виктор Майгуров обсудил с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым перспективы развития учебно-тренировочного центра на Семинском перевале. В настоящее время там тренируются девушки группы тренера Евгения Куваева. А в августе на перевал приедет группа Юрия Каминского.

Фото: Антон Червяков/официальный сайт Алтайского края

 

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