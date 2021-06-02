Сибирские автогонщики промчались по аэродрому

В Алтайском крае прошли соревнования автогонщиков. В том числе, Кубок Российской автомобильной федерации по дрэг-рейсингу - парных гонках на дистанции 402 м.

Гонки состоялись на аэродроме Панфилово, расположенном у села Новороманово Калманского района региона. Раньше его использовали для обучения курсантов Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков.

Главным триумфатором гонок стал новосибирец Виктор Фомин. На Subaru Forester он преодолел 402 м за 9,242 секунды. Согласно сообщению официального сайта Барнаула, по некоторым данным, этот результат является мировым рекордом для автомобиля данной модели. Кроме того, новосибирский гонщик стал обладателем приза за самую быструю реакцию на старте. Время между зеленым сигналом светофора и пересечением линии старта составило 0,025 секунды.

В общей сложности в стартах на аэродроме Панфилово приняли участие около 70 гонщиков из Алтайского края и соседних сибирских регионов.

Фото: официальный сайт Барнаула