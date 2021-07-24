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«Динамо-Барнаул» одержало первую победу в первенстве ФНЛ-2

Главная Спорт
Барнаул
12:04 24 Июля 2021
футбол, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Два сибирских клуба провели вчера матчи первенства четвертой группы Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2). Сложились они для омского «Иртыша» и «Динамо-Барнаул» по-разному.

Омичи в домашнем манеже уступили клубу «Амкар-Пермь». Второй тайм хозяева провели сильно и сумели сравнять счет усилиями Ильи Бурюкина. Но на 77-й минуте пермяки вырвали победу благодаря рикошету. Итоговый счет 1:2.

Динамовцы из столицы Алтайского края, которые в первом туре также проиграли «Амкару-Пермь», на этот раз реабилитировались перед своими болельщиками. Они обыграли «Зенит-Ижевск» 3:1. Голы на счету Ивана Житникова, Вадима Исаева и Максима Полковникова.

Сегодня в матче второго тура в этой группе «Новосибирск» в гостях сыграет с «Тюменью».

Фото: сайт футбольного клуба «Динамо-Барнаул»

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