«Динамо-Барнаул» одержало первую победу в первенстве ФНЛ-2

Два сибирских клуба провели вчера матчи первенства четвертой группы Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2). Сложились они для омского «Иртыша» и «Динамо-Барнаул» по-разному.

Омичи в домашнем манеже уступили клубу «Амкар-Пермь». Второй тайм хозяева провели сильно и сумели сравнять счет усилиями Ильи Бурюкина. Но на 77-й минуте пермяки вырвали победу благодаря рикошету. Итоговый счет 1:2.

Динамовцы из столицы Алтайского края, которые в первом туре также проиграли «Амкару-Пермь», на этот раз реабилитировались перед своими болельщиками. Они обыграли «Зенит-Ижевск» 3:1. Голы на счету Ивана Житникова, Вадима Исаева и Максима Полковникова.

Сегодня в матче второго тура в этой группе «Новосибирск» в гостях сыграет с «Тюменью».

Фото: сайт футбольного клуба «Динамо-Барнаул»