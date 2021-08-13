Футбольное «Динамо-Барнаул» вышло в 1/32 Кубка России

В начале сезона «Динамо-Барнаул» выглядит сильнее других сибирских команд Футбольной национальной лиги – 2. Подтверждением тому стал вчерашний матч 1/64 финала Кубка России.

Алтайские футболисты провели его на домашнем стадионе с «Тюменью». Гости вышли вперед на 16-й минуте после удара лучшего бомбардира команды Данилы Карпова, но уже в первом тайме «Динамо-Барнаул» забило два мяча. В первом случае Антон Кобялко удачно сыграл головой, а во втором - добил мяч в сетку после того, как тот отскочил от перекладины. Во втором тайме гости сравняли счет и матч завершился вничью 2:2.

Все решила серия послематчевых пенальти. Голкипер «Динамо-Барнаул» Богдан Карюкин дважды спас свою команду, которая победила в серии 4:2. Сегодня пройдет жеребьевка, по итогам которой «Динамо-Барнаул» узнает соперника в 1/32 финала Кубка России.

Напомним, ранее алтайская команда последовательно выбила из розыгрыша Кубка «Новосибирск» и омский «Иртыш».

Фото: tele-sport.ru